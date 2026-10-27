Монстр возрастом 125 млн лет: в России нашли кости возможного нового вида динозавра

Под Красноярском откопали останки загадочного хищника возрастом 125 млн лет

Общество
Археологи обнаружили древнейшую улицу Москвы в Зарядье

Фото: [Археологи обнаружили древнейшую улицу Москвы в Зарядье/Медиасток.рф]

В Красноярском крае команда энтузиастов сделала громкое палеонтологическое открытие, откопав останки древнего хищного ящера возрастом около 125 миллионов лет, который с высокой вероятностью пополнит список новых для науки видов динозавров. Об этом пишет «Родина».

По словам палеонтолога Якова Колесникова, в руки исследователей попали фрагменты таза, хвостовые позвонки и кости задней стопы. Если все найденные элементы принадлежат одной особи, то речь идет о довольно компактном, но крайне опасном доисторическом хищнике. Рост юрского охотника не превышал одного метра, однако небольшие габариты компенсировались высокой скоростью: ящер ловко передвигался по влажным хвойным лесам раннемеловой Сибири в поисках добычи. В его рацион входили мелкие ящерицы, древние саламандры, первые млекопитающие и детеныши более крупных собратьев.

В ту далекую эпоху этот ретивый спринтер делил экосистему с доживавшими свой век последними стегозаврами планеты, рогатыми пситтакозаврами, гигантскими длинношеими титанозавриформами и предками тираннозавров. Ученые подчеркивают, что детальное изучение находок еще продолжается, но в случае успеха отечественная наука обогатится совершенно новым сибирским динозавром.

Находка под Красноярском — далеко не единственный палеонтологический сюрприз последнего времени. Ранее уникального плезиозавра обнаружили в Ульяновской области, а жительнице Балаково Саратовской области и вовсе повезло найти древность без выезда на раскопки: гигантскую кость мамонта ей случайно завезли прямо на дачу вместе со строительным песком.

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