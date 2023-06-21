Онлайн-акция «Стимул мечты — это сам ты» пройдет этим летом

Акция пройдет с 26 июня по 3 июля. Она приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В рамках акции во «ВКонтакте» публикуются посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, что для него является стимулом жизни, позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ или призыв к отказу от употребления и распространения наркотиков.

Подать заявку на участие можно с 26 июня по 10 июля в ФГАИС «Молодежь России» по этой ссылке. Принять участие могут граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого нужно опубликовать во «ВКонтакте» видеоролик с призывом вести здоровый образ жизни и отказаться от наркотиков, указав хештеги #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023.