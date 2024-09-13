ООО «ГКБ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному недвижимому имуществу 25 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ» , действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.09.2024 г. с 15:00

Дата окончания приема заявок – 23.09.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 25.09.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 89,7 кв.м.. к/н: 50:15:0000000:147980. Адрес: МО, г Балашиха, пр-зд Первомайский, д 1, кв 239. П.331-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Каричковский Р.В. Взыск: ООО «ПЕРИТУМ». Цена: 10 764 000,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 138,9 кв.м., к/н: 50:22:0000000:6066; Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:22:0030102:316. Адрес: МО, р-н Люберецкий, рп. Малаховка, ул. Мосдачтрестовская, д. 160 Б. П.324-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Новикова Н.С. Взыск: ГК АСВ – КУ АО КБ «Унифин». Цена: 9 569 600,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 25 кв.м., к/н: 50:22:0060416:1715. Адрес: МО, Люберецкий р-н, гп. Красково, дер. Мотяково, д. 65, корп. 41, кв. 2. П.327-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Брусенский И.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 391 655,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 32,7 кв.м., к/н: 50:24:0000000:74891, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, дер. Давыдово, ул. 2-й микрорайон, д. 10, корп. А, кв. 503. 323-ГКБ от 22.08.24. Собств.: Струкова О.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 1 413 600,00 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 738,8 кв.м., к/н: 50:13:0060128:107; Зем.уч., общ.пл. 1460 кв.м., к/н: 50:13:0060128:8. Адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Доброе, д. 4. 325-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Салов Я.С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 14 732 800,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 300 +/- 1 кв.м., к/н: 50:32:0080107:130; Зем.уч., общ.пл. 300 +/- 1 кв.м., к/н: 50:32:0080107:29; Зем.уч., общ.пл. 400 +/- 1 кв.м, к/н: 50:32:0080107:30; Жил. дом, общ.пл. 89,6 кв.м., к/н: 50:32:0080107:639. Адрес: МО, Серпуховский р-н, дер. Семеновское, д.17. П.330-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Данилин Д.В. Взыск: АО РСХБ. Цена: 2 104 916,80 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 52,3 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6804, адрес: МО, Рузский р-н, р.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 2, кв.17-в. П.334-ГКБ от 10.09.24. Собств: Королев Д.А. Взыск: Попов И.Г. Цена: 5 044 910,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 30,5 кв.м., к/н: 50:19:0020101:4165, адрес: МО, Рузский р-н, пос. Тучково, ул. Лебеденко, д.25, кв.73. П.337-ГКБ от 10.09.24. Собств: Андрияшина А.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 531 280,80 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 64,7 кв.м., к/н: 50:21:0050101:2671. Адрес: МО, Ленинский р-н, п. Развилка, д. 14, кв. 36. П.326-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Аблобердиев Б. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 477 600,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 38,5 кв.м., к/н: 50:21:0090106:10439. Адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Булатниковское, д. Дрожжино, ул. Южная, д.14, кв.185. П.329-ГКБ от 30.08.24. Собств.: Гзоян А.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 972 800,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 41,5 кв.м., к/н: 50:55:0000000:34539, адрес: МО, г. Подольск, ул. Молодежная, д. 11а, кв. 54. П.336-ГКБ от 10.09.24. Собств.: Саидов Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 702 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44 кв.м., к/н: 50:11:0010305:473, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 16, кв. 32. П.315-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Погориляк Е.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 816 840,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 61,8 кв.м., к/н: 50:20:0070218:6425, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 5, кв. 145. П.312-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Ромашин В.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 582 120,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 31,8 кв.м., к/н: 50:20:0090213:1133, адрес: МО, р-н Одинцовский, с. Шарапово, д. 22, кв. 5. П.314-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Подбегалин И.А. Взыск: АО Тинькофф банк. Цена: 1 769 556,52 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:14:0000000:53010, адрес: МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 180. П.313-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Булгакова А.И. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 154 800,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.09.2024 г. с 15:00

Дата окончания приема заявок – 23.09.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 25.09.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 1499 +/- 3 кв.м., к/н: 50:34:0050117:430; Жил. дом, общ.пл. 119 кв.м., к/н: 50:34:0050117:570. Адрес: МО, Коломенский р-н, с/пос. Радужное, с. Черкизово, ДНП «Коломенские сады», ул. Абрикосовая, д. 11. П.333-ГКБ от 10.09.24. Собств.: Мещерякова И.М. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 339 953,60 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 28,8 кв.м., к/н: 50:21:0080306:1240, адрес: МО, Ленинский р-н, гп. Горки Ленинские, д. Горки, ул. Туровская, д.3, кв.85. П.335-ГКБ от 10.09.24. Собств.: Митюнин С.В. Взыск: ООО «МК Альфа Потенциал-М». Цена: 5 429 600,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 30,4 кв.м., к/н: 50:11:0020410:8693, адрес: МО, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д.2, кв. 264. П.305-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Назаркин М.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 810 040,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 73,2 кв.м., к/н: 50:55:0030416:429, адрес: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 7, кв. 82. П.307-ГКБ от 08.08.24. Собств.: Краев А.В. Взыск: ПАО «МКБ». Цена: 7 053 721,60 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.