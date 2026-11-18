В центре Екатеринбурга не появится небоскреб Opera Tower, который обсуждают с 2010-х годов: компания «Атомстройкомплекс» пересмотрела концепцию и вместо одной высотки возведет на участке две башни — на 25 и 39 этажей. Об этом E1.RU сообщили в компании.

Там отметили, что место знаковое, поэтому на поиск достойного локации решения ушло много времени: привлекали несколько архитектурных бюро, из семи разработанных по заказу проектов выбрали лучший, а 7 октября 2026 года получили в администрации города согласование архитектурно-градостроительной концепции. Сейчас компания продолжает работу над документацией и готовится к госэкспертизе.

Концепцию Opera Tower до этого неоднократно переделывали. Предыдущий вариант представили в 2024 году — это был 170-метровый небоскреб с восьмиэтажным стилобатом для коммерческих площадей и офисов, а в высотной части планировали 44 этажа жилых апартаментов. По новому проекту максимальная высота одной из башен составит 159,1 метра.

Строительство Opera Tower стартовало в 2011 году, однако затем процесс остановился: вот уже 15 лет рядом с «Высоцким» и «Антеем» стоит лишь часть фундамента. В октябре губернатор Денис Паслер заявил, что яма с бетонными конструкциями в центре города — это «мягко говоря не очень хорошо» и территорию нужно приводить в порядок. В середине того же месяца новый глава Екатеринбурга Рустам Галямов пригрозил застройщику изъятием участка под сквер, если вопрос со стройкой не сдвинется с мертвой точки.