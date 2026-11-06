Заступница в скорби и исцеление от зависимостей: чем уникальна икона «Всех скорбящих Радость»

День памяти чудотворного образа «Всех скорбящих Радость» отмечается 6 ноября. Верующие почитают святыню за особую помощь в душевных и телесных испытаниях, а история этого образа хранит немало загадочных страниц и документально подтвержденных исцелений, о чем напоминает интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Когда и как празднуют день святыни

Календарное почитание чудотворного образа «Всех скорбящих Радость» приходится на 6 ноября по новому стилю. В эту дату православные храмы проводят праздничные богослужения, читают акафисты и возносят молитвы Пресвятой Богородице, благодаряя за заступничество.

Стоит различать классический образ с Младенцем и петербургский вариант «с грошиками», где Младенец отсутствует, а дата особого почитания приходится на 5 августа.

Петербургское чудо: от грозы до монет на лике

Исторические корни почитания уходят в XVII столетие. Первое исцеление зафиксировали в 1688 году в Москве, когда после молитвы в храме на Ордынке от тяжелого недуга избавилась Евфимия Папина, родственница патриарха Иоакима.

Северная столица обрела свою святыню в начале XVIII века благодаря царевне Наталии Алексеевне. Однако знаменитый образ «с грошиками» связан с событиями лета 1888 года. Тогда сильная гроза в Петербурге повредила часовню на Шлиссельбургском тракте. Пожар оставил копоть, но сама икона чудом обновилась — лик Богородицы посветлел, а оплавившиеся медные монеты из разбитой кружки для пожертвований прилипли к поверхности.

Как отмечал журнал «Фома», новость молниеносно разнеслась по городу, и к часовне потянулись паломники. С благословения митрополита Исидора там зазвучали регулярные молебны.

Документальные исцеления и современные реалии

Архивы сохранили свидетельства чудесных выздоровлений конца XIX века. Так, в 1890 году после видения во сне исцелился страдавший сильными эпилептическими припадками подросток Николай Грачев. Годом позже помощь получила лишившаяся голоса из-за болезни горла 26-летняя Вера Белоногова.

В наши дни верующие отмечают способность святыни помогать в самых сложных жизненных ситуациях. Священники подчеркивают, что к образу идут те, кто столкнулся с тяжелыми недугами, душевной болью, потерей работы или финансовыми кризисами. По словам священника Ильи Лукьянова, вопреки распространенному скептицизму, современные прихожане часто обращаются к этому образу в попытках преодолеть тяжелые зависимости, включая алкоголизм и наркоманию.

Где поклониться святыне

Образ одинаково дорог жителям столиц и паломникам: