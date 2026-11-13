Медведь съел хурму прямо у автобусной остановки в Хатиодзи

В Хатиодзи медведь объелся хурмой у автобусной остановки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова]

В японском городе Хатиодзи (префектура Токио) зафиксирован случай повреждения плодового дерева медведем. Инцидент произошел 11 ноября в районе Одзу, где произрастает хурма. Как сообщает FNN, следы трапезы животного были обнаружены в непосредственной близости от автобусной остановки.

Специалисты, осмотревшие место происшествия, выявили на стволе дерева характерные царапины от когтей, а также остатки недоеденных плодов. На основании этих признаков было сделано предположение, что к хурме наведывался японский черный медведь, которого также называют гималайским.

Это уже не первый случай появления хищников в окрестностях Хатиодзи за текущий месяц. Ранее, 6 ноября, камера, установленная на частном участке в горной местности, зафиксировала медведя на очень близком расстоянии — на записи отчетливо слышно дыхание животного. Кроме того, следы медведей были обнаружены в ночь с 9 на 10 ноября.

В связи с участившимися встречами с дикими животными городские власти установили специальную ловушку для отлова. Кроме того, были проинформированы школы, расположенные вблизи мест обнаружения следов, и организовано совместное патрулирование с полицией. Местных жителей призывают проявлять бдительность, особенно вблизи лесных массивов и на участках, где растут плодовые деревья.

Ранее сообщалось о том, почему медведи выходят к жилым домам и как спастись при встрече.

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