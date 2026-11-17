Диагноз бесплодия становится для многих пар серьезным испытанием, подталкивающим к использованию современных репродуктивных технологий, включая суррогатное материнство. Однако в Основах социальной концепции Русская Православная Церковь дает этому явлению однозначную негативную оценку, признавая его противоестественным и нравственно недопустимым. При этом позиция духовенства остается неизменной независимо от того, осуществляется ли вынашивание ребенка на платной или безвозмездной основе.

Церковь исходит из трех фундаментальных принципов: защиты достоинства человеческой жизни, сохранения целостности брака и ответственности перед будущим человеком. С христианской точки зрения рождение ребенка не должно превращаться в услугу, сделку или коммерческую операцию, а привлечение третьей стороны в процесс деторождения разрушает естественное единство супружеского союза. Кроме того, в церковном документе подчеркиваются тяжелые психологические и духовные последствия такой практики: разрыв глубокой связи между выносившей женщиной и младенцем, эмоциональная травма самой суррогатной матери, а также возможный кризис самосознания у ребенка в будущем.

Условия совершения Таинства Крещения

Вместе с тем у верующих часто возникает практический вопрос о том, можно ли крестить младенца, который уже появился на свет с помощью суррогатной матери. Официальный ответ на него был дан в специальном документе Священного Синода в 2013 году.

Согласно постановлению Синода, совершение Таинства Крещения над таким ребенком допускается, но при обязательном соблюдении важного условия — предварительного церковного покаяния его родителей. В РПЦ напоминают, что сам младенец ни в коей мере не несет ответственности за решения и поступки взрослых, а для родителей, прибегнувших к суррогатному материнству, путь искреннего раскаяния и возвращения в церковную жизнь всегда остается открытым.