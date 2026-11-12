Книжный релакс и коворкинг: в Егорьевске открылась «библиопродленка» для взрослых

В подмосковном Егорьевске заработала «библиопродленка» для взрослых, где можно в тишине почитать книги или поработать, пока дети делают уроки, сообщает REGIONS со ссылкой на сотрудников учреждения.

Необычную альтернативу бесконечному скроллингу соцсетей и просмотру телевизора запустили в детском пункте выдачи № 2. Как пояснили представители учреждения в своих соцсетях, каждому порой хочется скрыться от суеты большого мира, и теперь «уйти в выдуманные миры» за чтением в тишине могут не только школьники, но и их родители. Идея проста: взрослый берет понравившуюся книгу и отдыхает в читальном зале, пока его ребенок рядом спокойно готовит домашнее задание или знакомится с литературой.

Сама концепция зародилась в Центральной библиотеке Егорьевска (3-й микрорайон) как клуб по интересам для учеников младших классов. По словам заведующей отделом обслуживания Анастасии Вихляевой, после школы ребята приходят сюда делать уроки, а сотрудники помогают им ориентироваться в энциклопедиях, подбирать нужные справочники и знакомиться с книжными новинками. При этом библиотекари не заменяют репетиторов, а присутствие рядом увлеченных чтением родителей лишь усиливает полезный эффект.

Кроме того, для взрослой аудитории в Центральной библиотеке оборудовали полноценный коворкинг, не имеющий аналогов в округе. В специально выделенной зоне читального зала можно в спокойной обстановке поработать с документами, сверстать презентацию или решить другие деловые задачи, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Ранее культурная жизнь округа уже привлекала внимание на федеральном уровне: егорьевский проект «Прогулка фабриканта» завоевал Гран-при премии «Маршрут года — 2026».