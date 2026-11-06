Снижение в Петербурге: городскую выплату контрактникам уменьшили до ₽400 тыс.

В субъектах Российской Федерации начался процесс пересмотра и снижения размера единовременных выплат гражданам, заключающим контракт с Министерством обороны. Наиболее резкая коррекция зафиксирована в Санкт-Петербурге: если в феврале городская выплата составляла ₽3,5 млн (с дополнительными ₽600 тыс. при трудоустройстве на гопредприятия), то к началу ноября ее размер снизился до ₽400 тыс. С учетом сохраняющейся федеральной выплаты в ₽400 тыс. суммарная единовременная поддержка для большинства направлений службы сократилась до ₽800 тыс. Об этом со ссылкой на региональные данные и публикации СМИ сообщают « Ведомости ».

Главным фактором снижения выплат выступает нарастающая нагрузка на региональные бюджеты, не одинаковая по возможностям в разных субъектах. К примеру, Томская область к началу ноября исчерпала 97% запланированных на год средств на поддержку участников СВО и их семей. Чтобы выполнить социальные обязательства до конца года, депутаты областной думы одобрили увеличение расходов на ₽1 млрд из остатков средств на счетах, в результате чего дефицит областного бюджета вырос с ₽228 млн до ₽1,2 млрд.

Корректировка выплат не носит тотального характера: единовременные суммы определяются региональными властями самостоятельно, поэтому параметры выплат значительно варьируются от субъекта к субъекту. В то время как отдельные регионы снижают суммы из-за финансовой нагрузки, другие сохраняют установленный ранее высокий уровень стимулирования или вводят адресные надбавки для отдельных военных специальностей.