Дедлайн 1 декабря: В РФ напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

ТАСС: начиная с 2 декабря, россиянам начнут ежедневно начислять пени по налогам

Общество

Россиянам необходимо погасить имущественные налоги за 2025 год за квартиры, дома, землю и транспорт не позднее 1 декабря 2026 года. Со следующего дня ФНС начнет ежедневно начислять пени на непогашенную задолженность исходя из одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. При текущей ставке в 14% годовых каждая 1 тыс. рублей долга будет ежедневно увеличиваться на 47 копеек, а при задолженности по транспортному налогу в 10 тыс. рублей месяц просрочки обойдется примерно в 140 рублей, об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Заседание ЦБ и риски нагрузок на сервисы

Размер пеней напрямую зависит от решений Банка России и изменится в случае коррекции ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров 18 декабря 2026 года. В Госдуме гражданам настоятельно рекомендуют не откладывать платежи на последний день из-за возможных технических сбоев и высокой нагрузки на банковские приложения и электронные сервисы.

Налоги к уплате и способы проверки

В список обязательных платежей до 1 декабря также входят отдельные начисления по НДФЛ, указанные в налоговых уведомлениях. Проверить имеющиеся начисления и провести оплату без комиссий граждане могут через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильных приложениях банков.

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