«Оправдательного приговора я не вижу»: выяснилось, что ждет актрису Дрожжину за мошенничество

Актриса Наталия Дрожжина, заслуженная артистка России, звезда «Интердевочки» и героиня скандала с наследством актера Алексея Баталова, попала в больницу с жалобами на боли в сердце после перенесенного инфаркта, сообщает SHOT .

Это и немудрено, ведь теперь она опасается реального срока, которого активно добивается вдова Баталова. Ранее Дрожжину приговорили к четырем годам условно, а ее мужа к пяти годам колонии по делу о хищении имущества покойного актера. По версии следствия, ущерб, который эта пара нанесла родственникам Баталова, составил 57 миллионов рублей.



О том, окажется ли Дрожжина в колонии и как сложится ее дальнейшая судьбы, рассказала известная ясновидящая Инна Мишина. Экстрасенс уверена, что актрису не посадят.

«Я не вижу ее за решеткой, но болезнь ее настигнет. Болеть она будет серьезно и долго. Она сейчас действительно больна, никакая это не отговорка», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сейчас актриса находится в ужасном стрессе, добавила ясновидящая. Конфликт, по ее словам, в ближайшее время не закончится и будет только разрастаться.



«Оправдательного приговора я тоже не вижу. Все останется, как есть на данный момент. Супруг продолжит отбывать свой срок в колонии. Будет очень много сплетен, негативных высказываний, конфликт только усилится, но в тюрьме она не окажется», —заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, как отсрочить кармический платеж.