«Мы несем ответственность за наши действия»: выяснилось, как отсрочить кармический платеж

Когда человек проживает очень тяжелую жизнь, то принято говорить, что он расплачивается за грехи, совершенные в прошлых жизнях. Так ли это и как не опустить руки, расплачиваясь за то, что человек даже не помнит, рассказала известная ясновидящая Инна Мишина .

По ее словам, смягчить свою карму можно, нужно лишь знать несколько секретов.

«Кармические долги — это идея о том, что мы несем ответственность за наши действия как в этой, так и в предыдущих жизнях. Негативные поступки или решения могут создавать «долг» перед космическими силами или кармой, который рано или поздно требует погашения» — пояснила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Этот долг может материализоваться в виде трудностей, испытаний или несчастий в текущей жизни, уверена она. Душа эволюционирует постоянно, рождаясь в новых воплощениях, продолжила экстрасенс.

«Душа проходит через циклы рождения и смерти, чтобы получить опыт и очиститься. Кармические долги представляют уроки и опыт, необходимые для продвижения на этом пути», — пояснила Мишина.

Но как не опустить руки, ведь человек даже не догадывается, за что его наказывают?

«Понимание собственных действий и ошибок — первый шаг к исправлению кармических долгов. Принятие ответственности за свои поступки и проявление искреннего сожаления. Также важно научиться прощать других за то, что они сделали нам», — заявила ясновидящая.

Бескорыстная помощь другим людям может уравновесить карму, убеждена Мишина. По ее словам, чем больше добра человек принесет другим людям, тем больше позитивной энергии вернется к нему.

«Кармические долги — это не приговор, а возможность учиться и расти. Они могут быть отменены или смягчены, если человек пойдет по пути добра. Отсрочка платежа возможна, если мы осознанно меняем свои поступки и решения», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила деловой таро-прогноз.