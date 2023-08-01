Опрос: более половины поляков боятся присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Более половины поляков считают угрозой безопасности наличие в Белоруссии ЧВК «Вагнер», показал опрос, проведенный лабораторией IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

50,8% опрошенных считают присутствие по соседству «музыкантов» потенциально опасным, причем 28,2% респондентов выразили полную уверенность в этом. 36,1% поляков не видят в ЧВК «Вагнер» никакой угрозы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий предположил, что вагнеровцы будут нелегально проникать на территорию Польши и помогать пересечь границу нелегалам.

Эксперт Юрий Борисенок, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ, в эфире радио Sputnik рассказал, что в Польше ЧВК «Вагнер» будут использовать в пропагандистских целях и правящая партия, и оппозиция.