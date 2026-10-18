Под Псковом нашли останки почти 250 человек на месте бывшего нацистского концлагеря

В урочище Колотушино Дновского района Псковской области поисковики обнаружили останки почти 250 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.

Работы велись на месте бывшего нацистского концлагеря в рамках XV межрегиональной экспедиции «Студенческая вахта памяти: Северо-Западный фронт». Благодаря найденным медальонам и личным вещам удалось установить имена шестерых бойцов. После экспертизы начнется поиск их родственников.

По словам главы области, ссе останки после необходимых процедур предадут земле на братском захоронении. Собранные материалы передали в Следственный комитет в рамках проекта «Без срока давности» — для приобщения к делу о геноциде.

Ранее сообщалось, что под Наро-Фоминском раскопали боевую лошадь с осколочными ранениями.