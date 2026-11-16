«Оскар» умирает»: почему Михалков считает, что Борисову лучше было бы выдвинуться 15 лет назад

Никита Михалков — о номинации Юры Борисова на «Оскар»: могу только сожалеть

Общество

Режиссер Никита Михалков в беседе с ТАСС оценил профессиональные качества Юры Борисова и его перспективы на «Оскаре». По его словам, Борисов — очень хороший и разносторонний актер, однако Михалков сожалеет, что выдвижение приходится на период, который он назвал не лучшим для кинопремии: по мнению режиссера, лучше было бы, если бы актера номинировали лет 15 назад.

При этом Михалков не скрывает уважения к артисту и говорит, что с удовольствием поработал бы с ним, если бы была такая возможность.

Напомним, в прошлом году Юра Борисов стал первым российским актером в истории, получившим номинацию на «Оскар» — за роль второго плана в фильме «Анора». В следующем году он может побороться за награду уже в категории «Главная мужская роль»: речь идет о ленте «Искусственный», где актер воплотил образ Ильи Суцкевера, одного из основателей OpenAI.

Таким образом, по оценке Михалкова, талант Борисова не вызывает сомнений, а вопрос лишь в том, насколько нынешний статус премии соответствует уровню самой номинации.

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