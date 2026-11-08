Реформа кодирования: Минздрав введет 34-значные коды для медпроцедур

Минздрав введет 34-значные коды для медицинских процедур

Общество

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект приказа, утверждающего принципиально новую номенклатуру медицинских услуг. В случае принятия документа нормативный акт вступит в силу 1 января 2027 года, полностью отменив действующий приказ от 13 октября 2017 года. Согласно новой концепции, классификационный код каждой медицинской услуги будет строиться по пятиуровневой схеме: раздел, объект воздействия, метод исследования или тип действия, порядковый номер процедуры и конкретный способ ее выполнения. Длина основного буквенно-цифрового кода составит не менее 14 знаков, а при использовании дополнительных меток расширения общая протяженность зашифрованной строки сможет достигать 34 символов.

Дополнительные классификаторы и цели реформы

Введение уточняющих кодов расширения позволит детально фиксировать в учетных документах специфические параметры оказания помощи: применяемое уникальное оборудование, анатомическую область, специфику медицинских технологий и организационные условия процедуры. В пояснительной записке Минздрав отмечает, что действующий классификатор исчерпал возможности для точного описания современных вмешательств. Переход на 34-значную матрицу позволит присвоить каждой манипуляции уникальный шифр, полностью исключит дублирование позиций в реестрах и позволит интегрировать новые виды лечения без разрушения общей структуры справочника.

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