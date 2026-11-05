«Не успеете — начислят пеню». Россиянам напомнили об уплате налогов до 1 декабря

Россияне до 1 декабря обязаны оплатить ряд налогов за 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС) России.

В ведомстве напомнили, что гражданам необходимо заплатить налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги, а также налог на доходы, по которым не был удержан НДФЛ.

В ФНС предупредили, что при неуплате налогов в установленный срок россиянам будет начислена пеня за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов.

Ранее сообщалось о том, эксперты предупредили о штрафах при неверном выборе налога на аренду.