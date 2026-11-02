Семь стран Европы заявили о кибератаках на холодильники в магазинах

В ночь на 2 ноября 2026 года торговые сети сразу нескольких европейских стран столкнулись с беспрецедентной кибератакой. Злоумышленники удаленно взломали системы управления холодильным оборудованием в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии, принудительно подняв температуру в морозильных камерах и холодильниках. В результате массовой порчи продуктов суммарный ущерб ритейлеров уже оценивается в десятки миллионов евро. Об этом сообщает агентство ТАСС .

По данным информационных агентств и национальных телеканалов, атака затронула крупные розничные сети, включая Delhaize, Spar, Carrefour, ICA, Coop, SuperValu, K Group и Selver. В отдельных супермаркетах Швеции и Эстонии температура в морозильниках дистанционно повышалась до плюс 50–55 градусов, что привело к полной непригодности замороженных и охлажденных товаров. В Ирландии и Нидерландах представители ритейлеров подтвердили, что взлому подверглись специфические модели контроллеров температуры производства датской компании Danfoss, подключенные к внешним сетям управления.

Текущий инцидент стал продолжением серии подобных атак: в октябре 2026 года аналогичный масштабный взлом произошел во Франции, где из-за прогрева холодильных установок пострадали сотни торговых точек по всей стране. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что уязвимость связана с использованием устаревших версий программного обеспечения и отсутствием защищенных каналов связи у контроллеров коммунального и торгового оборудования.