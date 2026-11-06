Ревнивец облил женщину азотной кислотой и отделался условным сроком

Обливший женщину азотной кислотой житель Когалыма избежал колонии

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Когалымский городской суд приговорил местного жителя к полутора годам условного лишения свободы за нападение на знакомую с азотной кислотой, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Драма на почве личной неприязни разыгралась в одной из квартир на улице Югорской в начале октября 2025 года. Во время вспыхнувшей ссоры обвиняемый взял медицинский шприц, наполненный агрессивным химическим веществом (по версии следствия — азотной кислотой), и плеснул жидкость в лицо своей жертве.

В результате атаки женщина получила химические ожоги II степени лица, груди и правой руки, повредив около 10% поверхности тела. Серьезно пострадал и орган зрения: опасная жидкость обожгла роговицу и конъюнктивальный мешок левого глаза, из-за чего его острота упала до критической отметки 0,1. Эксперты квалифицировали травмы как вред здоровью средней тяжести, приведший к стойкой утрате трудоспособности.

На судебном заседании мужчина признал свою вину лишь частично. В итоге Фемида назначила ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно, установив испытательный срок продолжительностью 1 год. На данный момент судебный приговор уже вступил в законную силу.

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