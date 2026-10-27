Оставили зарядку в розетке? Физик объяснил, когда блок питания становится опасным

Оставленный в розетке зарядный блок продолжает находиться под напряжением даже после отключения смартфона. Об этом RT рассказал доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

По его словам, качественные адаптеры рассчитаны на длительное подключение к сети, однако неисправности и низкое качество устройства повышают риск перегрева и возгорания. Юрасов предупредил, что при пробое изоляции, разрушении электронных компонентов или попадании влаги внутрь корпуса ток резко возрастает, что приводит к интенсивному выделению тепла.

Физик отметил, что особенно осторожно стоит относиться к дешевым зарядным устройствам неизвестного происхождения: в них могут отсутствовать необходимые изоляционные материалы и защитные элементы. О неисправности адаптера могут свидетельствовать треск, посторонние звуки, запах нагретого пластика, потемнение корпуса или сильный нагрев даже без подключенного телефона. Таким образом, по словам специалиста, сам по себе блок питания остается под напряжением, но ключевой риск создают неисправность, влага и низкое качество устройства.