Авария на пешеходном: В Северобайкальске иномарка протаранила толпу людей
РЕН ТВ: в Бурятии машина на скорости въехала в людей на пешеходном переходе
В городе Северобайкальске Республики Бурятия произошел серьезный наезд на пешеходный переход. Утром 24 октября женщина-водитель, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала, не справилась с управлением транспортного средства и на высокой скорости въехала в группу людей, переходивших дорогу по «зебре». По данным источника РЕН ТВ, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека. Пострадавшие госпитализированы, госавтоинспекция и полиция проводят проверку. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.
Детали аварии и работа оперативных служб
- Обстоятельства ДТП:
- Место действия: город Северобайкальск (Республика Бурятия);
- Время и маршрут: утреннее время, движение автотранспорта в сторону местного вокзала;
- Причина: потеря контроля над управлением автомобилем со стороны женщины-водителя при приближении к пешеходному переходу.
- Пострадавшие и следственные действия:
- Травмы: 3 человека получили повреждения и были срочно доставлены бригадами скорой помощи в больницу;
- Правоохранительные органы: сотрудники полиции проводят процессуальную проверку для установления причин происшествия и оценки состояния водителя.