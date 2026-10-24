Авария на пешеходном: В Северобайкальске иномарка протаранила толпу людей

РЕН ТВ: в Бурятии машина на скорости въехала в людей на пешеходном переходе

Общество

В городе Северобайкальске Республики Бурятия произошел серьезный наезд на пешеходный переход. Утром 24 октября женщина-водитель, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала, не справилась с управлением транспортного средства и на высокой скорости въехала в группу людей, переходивших дорогу по «зебре». По данным источника РЕН ТВ, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека. Пострадавшие госпитализированы, госавтоинспекция и полиция проводят проверку. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.

Детали аварии и работа оперативных служб

  • Обстоятельства ДТП:
    • Место действия: город Северобайкальск (Республика Бурятия);
    • Время и маршрут: утреннее время, движение автотранспорта в сторону местного вокзала;
    • Причина: потеря контроля над управлением автомобилем со стороны женщины-водителя при приближении к пешеходному переходу.
  • Пострадавшие и следственные действия:
    • Травмы: 3 человека получили повреждения и были срочно доставлены бригадами скорой помощи в больницу;
    • Правоохранительные органы: сотрудники полиции проводят процессуальную проверку для установления причин происшествия и оценки состояния водителя.

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