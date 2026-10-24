Авария на пешеходном: В Северобайкальске иномарка протаранила толпу людей

В городе Северобайкальске Республики Бурятия произошел серьезный наезд на пешеходный переход. Утром 24 октября женщина-водитель, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала, не справилась с управлением транспортного средства и на высокой скорости въехала в группу людей, переходивших дорогу по «зебре». По данным источника РЕН ТВ, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека. Пострадавшие госпитализированы, госавтоинспекция и полиция проводят проверку. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.