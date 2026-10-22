Дефицит рабочих кадров: Минсоцразвития раскрыло список лучших вакансий в РФ

REGIONS: возглавить список самых доходных профессий Подмосковья смогли водители

Общество

В Московской области наиболее дефицитными и высокооплачиваемыми кадрами стали представители рабочих и технических специальностей, а также медики. По данным Министерства социального развития региона, верхняя планка доходов наиболее востребованных специалистов варьируется от 120 до 300 тысяч рублей в месяц. Возглавляют рейтинг водители, операторы станков и слесари. Повышенный спрос обусловлен активным расширением промышленного сектора и развитием транспортно-логистического комплекса Подмосковья. Об этом пишет портал REGIONS.

Рейтинг востребованных профессий и уровень доходов в Подмосковье

  • Топовые рабочие и массовые специальности:
    • Водители: ₽41 000 — ₽300 000 (самая высокая планка из-за категорий прав, квалификации и сложности маршрутов);
    • Операторы станков: ₽30 000 — ₽200 000 (пик предложений наблюдается в машиностроении);
    • Слесари: ₽30 000 — ₽180 000 (доход зависит от квалификационного разряда и опыта);
    • Сварщики: ₽40 000 — ₽150 000 (доход электрогазосварщиков в машиностроении достигает ₽177 000);
    • Повара: ₽40 000 — ₽150 000 (жителям региона доступно бесплатное переобучение);
    • Электромонтеры: ₽35 000 — ₽120 000 (высокий спрос в ЖКХ, строительстве и на производстве).
  • Профессии с высшим образованием: 5. Врачи: ₽70 000 — ₽150 000; 6. Инженеры: ₽35 000 — ₽150 000.
  • Главный тренд рынка труда: подмосковная промышленность наращивает мощности, формируя выраженный дефицит квалифицированных синих воротничков.

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