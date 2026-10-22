Дефицит рабочих кадров: Минсоцразвития раскрыло список лучших вакансий в РФ

В Московской области наиболее дефицитными и высокооплачиваемыми кадрами стали представители рабочих и технических специальностей, а также медики. По данным Министерства социального развития региона, верхняя планка доходов наиболее востребованных специалистов варьируется от 120 до 300 тысяч рублей в месяц. Возглавляют рейтинг водители, операторы станков и слесари. Повышенный спрос обусловлен активным расширением промышленного сектора и развитием транспортно-логистического комплекса Подмосковья. Об этом пишет портал REGIONS.