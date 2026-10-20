От ₽13 200 за машину и ₽3578 за ночь: сколько стоит автопутешествие по Калининграду?

«Русский Запад»: туристов поразили ценами на каршеринг в Калининграде

Общество

Автопутешествие по Калининградской области в октябре 2026 года обойдется минимум в ₽37 990 без учета питания и билетов в музеи. Об этом свидетельствует мониторинг «Русского Запада». Аренда машины на шесть дней в среднем стоит ₽20 100, а размещение с парковкой — около ₽3578 в сутки.

По данным мониторинга, минимальная цена аренды автомобиля на шесть дней составляет ₽13 200 — столько стоит Chevrolet Nexia II. Вариант «выше среднего» — Chery Tiggo 7 Pro Max за ₽27 000. Машину можно взять уже в аэропорту Храброво, есть предложения и в самом Калининграде.

Сервис бронирований «Твил» сообщил, что средняя суточная стоимость номера или апартаментов с парковкой в этом месяце составляет ₽3578. Туристы, ориентированные на автомобильные поездки, чаще всего останавливаются в регионе на пять ночей. Только на жилье придется потратить ₽17 890. Вместе с расходами на перемещения, но без питания и билетов в нацпарки и музеи, поездка начинается от ₽37 990. Несмотря на это, самый западный регион России остается в первой десятке популярных направлений для автопутешествий.

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