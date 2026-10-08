Домашняя кофейня становится привычкой: сколько москвичи готовы вложить в оборудование

Среди осенних напитков кофе выбирают 57% опрошенных россиян, чай — 54%. Москвичи при этом готовы в среднем потратить ₽18 499 на оборудование и аксессуары, которые позволяют готовить кофе дома. Об этом REGIONS сообщили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» по итогам исследования среди 10 тыс. жителей России.

Помимо кофе и чая, респонденты осенью выбирают какао или горячий шоколад — 25%, воду — 24%, сок — 18%. Среди любителей кофе наиболее популярны капучино — 46% и растворимый кофе — 33%. Латте предпочитают 28% опрошенных, американо — 23%, эспрессо — 22%.

Кофе дома готовят с помощью разной техники

Кофе для многих становится частью домашнего ритуала. Среди предпочитающих этот напиток 41% используют дома кофемашину, 36% — турку, 22% — кофемолку.

Еще 16% готовят кофе с помощью капсул, 11% используют гейзерную кофеварку, а 10% — специальную посуду. При этом 12% опрошенных вообще не готовят кофе дома.

При выборе техники и аксессуаров часть покупателей ориентируется на онлайн-рекламу. Для 15% тех, кто готовит кофе дома, реклама является одним из главных факторов выбора. Еще 28% учитывают рекламные предложения наряду с другими параметрами, а 24% обращают на них внимание время от времени.

Среди тех, на чье решение влияет онлайн-реклама, 46% чаще всего замечают подходящие предложения на площадках электронной коммерции. Еще 29% видят такую рекламу в поисковых системах, 27% — в социальных сетях, 25% — на видеоплатформах.

На оборудование готовы потратить ₽18,5 тыс.

Среди москвичей, которые готовят кофе дома и определились с бюджетом, средняя сумма на оборудование и аксессуары составляет ₽18 499.

При этом 22% готовы потратить до ₽5 тыс., 21% — от ₽5 001 до ₽10 тыс., еще 18% — от ₽10 001 до ₽20 тыс.

Главным атрибутом кофейни, который жители столицы хотели бы перенести домой, стало качественное кофейное зерно. Его выбрали 38% респондентов, готовящих кофе дома.

Еще 35% хотели бы иметь профессиональную кофемашину, а 24% — научиться самостоятельно готовить идеальный кофе. Красивую посуду для подачи выбрали 17% опрошенных, хорошую кофемолку — 16%, сиропы и другие добавки — 14%.

При этом 19% респондентов считают, что для приготовления кофе дома им уже всего хватает.