Ограничения сняли сразу в трех аэропортах: что сообщили в Росавиации

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом 9 октября сообщила Росавиация в своем канале в мессенджере MAX, передает ТАСС .

Аэропорты возобновляют прием и отправку рейсов

Временные ограничения затрагивали работу трех аэропортов Московского региона. В период их действия воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты.

После отмены ограничений Внуково, Домодедово и Жуковский получили возможность возобновить прием и выпуск воздушных судов. Решение о снятии ограничений подтвердили в Росавиации.

Информация о возможных задержках отдельных рейсов и изменениях в расписании в сообщении не приводилась. Пассажирам стоит уточнять актуальное время вылета у авиакомпаний и проверять информацию на табло аэропортов.