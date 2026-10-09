Ограничения сняли сразу в трех аэропортах: что сообщили в Росавиации
ТАСС: Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием рейсов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом 9 октября сообщила Росавиация в своем канале в мессенджере MAX, передает ТАСС.
Аэропорты возобновляют прием и отправку рейсов
Временные ограничения затрагивали работу трех аэропортов Московского региона. В период их действия воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты.
После отмены ограничений Внуково, Домодедово и Жуковский получили возможность возобновить прием и выпуск воздушных судов. Решение о снятии ограничений подтвердили в Росавиации.
Информация о возможных задержках отдельных рейсов и изменениях в расписании в сообщении не приводилась. Пассажирам стоит уточнять актуальное время вылета у авиакомпаний и проверять информацию на табло аэропортов.