Ограничения сняли сразу в трех аэропортах: что сообщили в Росавиации

ТАСС: Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием рейсов

Общество

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом 9 октября сообщила Росавиация в своем канале в мессенджере MAX, передает ТАСС.

Аэропорты возобновляют прием и отправку рейсов

Временные ограничения затрагивали работу трех аэропортов Московского региона. В период их действия воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты.

После отмены ограничений Внуково, Домодедово и Жуковский получили возможность возобновить прием и выпуск воздушных судов. Решение о снятии ограничений подтвердили в Росавиации.

Информация о возможных задержках отдельных рейсов и изменениях в расписании в сообщении не приводилась. Пассажирам стоит уточнять актуальное время вылета у авиакомпаний и проверять информацию на табло аэропортов.

Читайте также

Дроны добрались до Прикамья: что известно об атаке на промышленный объект 25 сентября

«60 часов с одним заказчиком». С 1 октября вступило в силу новое правило для самозанятых

«60 часов с одним заказчиком». С 1 октября вступило в силу новое правило для самозанятых

Фанаты создали цифрового Кашпировского: поклонники хотят сохранить его навсегда

Осенняя ловля щуки в коряжнике: почему спиннинг проигрывает живцу

Осенняя ловля щуки в коряжнике: почему спиннинг проигрывает живцу

Теоретический экзамен на водительские права будут записывать на видео

Теоретический экзамен на водительские права будут записывать на видео

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

Погода в Московском регионе: синоптик предупредила о дождях и похолодании на выходных

Гейтс предрек гибель миллиарда людей из-за ИИ

Гейтс предрек гибель миллиарда людей из-за ИИ

Врач назвала топ-9 продуктов для укрепления иммунитета осенью

Врач назвала топ-9 продуктов для укрепления иммунитета осенью

В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

«Житница России под угрозой»: какие регионы проиграют от глобального потепления

«Житница России под угрозой»: какие регионы проиграют от глобального потепления

Синоптики спрогнозировали облачность и до +18 градусов в Подмосковье 28 сентября

Синоптики спрогнозировали облачность и до +18 градусов в Подмосковье 28 сентября

Сварщикам предлагают все чаще: спрос на молодых специалистов вырос на 94%

Добавьте mosregtoday.ru в избранное