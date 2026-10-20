Рост на 188 тысяч: как прирост пенсионеров обвалит систему гериатрии в РФ

Укомплектованность российской системы здравоохранения гериатрами составляет лишь 46% от нормы и к концу 2026 года снизится до 32%, сообщил главный внештатный гериатр Минздрава Максим Кабанов. В Ненецком АО показатель упал до 15%, пока Москва закрывает потребность полностью. Ситуация осложняется приростом населения старше 60 лет на 188 тыс. человек за 2025–2026 годы, нехваткой бюджетных ординаторов и отсутствием четкого маршрута пациентов с когнитивными расстройствами. Об этом пишут «Ведомости».