Рост на 188 тысяч: как прирост пенсионеров обвалит систему гериатрии в РФ

Ведомости: Минздрав меняет правила маршрутизации пожилых пациентов

Общество

Укомплектованность российской системы здравоохранения гериатрами составляет лишь 46% от нормы и к концу 2026 года снизится до 32%, сообщил главный внештатный гериатр Минздрава Максим Кабанов. В Ненецком АО показатель упал до 15%, пока Москва закрывает потребность полностью. Ситуация осложняется приростом населения старше 60 лет на 188 тыс. человек за 2025–2026 годы, нехваткой бюджетных ординаторов и отсутствием четкого маршрута пациентов с когнитивными расстройствами. Об этом пишут «Ведомости».

Дефицит кадров и проблемы маршрутизации пожилых пациентов

  • Оценка кадрового голода: укомплектованность службы гериатров — 46% от норматива с прогнозом падения до 32% к концу 2026 года.
  • Региональный дисбаланс: Ненецкий АО обеспечен специалистами на 15%, в то время как в Москве обеспеченность составляет 100%.
  • Демографический фактор: за 2025–2026 годы численность россиян старше 60 лет вырастет на 168–188 тыс. человек.
  • Нормативы Минздрава: 1 гериатр и отделение создаются при прикреплении от 20 тыс. пожилых пациентов. При меньшей численности откроют кабинет (1 врач + 2 медсестры).
  • Проблемы системы: ординаторы не идут на бюджетные места по гериатрии; терапевты перегружены; у медсестер нет профильной подготовки по вылову когнитивных нарушений.
  • Диагностика и диспансеризация: с 1 сентября 2026 года риски когнитивных расстройств (скрининг с 65 лет) вносят в карту диспансеризации с прямым перенаправлением к неврологу или психиатру.

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