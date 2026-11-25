В России растет спрос на услуги доул смерти: консультация стоит от ₽3000, а пакет сопровождения от ₽50000. Об этом рассказали « Известия ». Практика пока не имеет официального статуса, но люди готовы за нее платить.

Доулы смерти не лечат. Они помогают человеку прожить последние дни: обсуждают важные вопросы, помогают справиться со страхом и приводят в порядок тело. Родных поддерживают и при жизни близкого, и после утраты. Доула подстраивается под желания человека: если тот хочет говорить о смерти, он поговорит, а если обсудить фильмы, просто побудет рядом. Он может подключиться после диагноза, во время лечения или на этапе паллиативной помощи. При этом доула не заменяет врача, сиделку или психолога и не принимает серьезных решений.

Единой расценки нет, стоимость прописывают в договоре. Иногда хватает одной встречи, иногда доула сопровождает семью неделями. Некоторые специалисты бесплатно проводят разовые консультации, если человек растерян, а в периоды кризисов и катастроф бесплатную помощь дают международные сообщества.