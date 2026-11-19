Поклониться реликвии жители и гости города смогут до 29 декабря в храме Святой Матроны на улице Чапаева, неподалеку от железнодорожного вокзала. Ковчег открыт для посещений ежедневно до 18:00, а расписание служб и точные часы работы можно уточнить прямо в храме.

В Югре эта святыня находится с 2016 года: тогда ее передали на вечное хранение в кафедральный собор окружной столицы в честь пятилетия Ханты-Мансийской епархии. С тех пор ковчег регулярно отправляется по городам округа, чтобы верующим не приходилось ехать за сотни километров ради встречи с духовной заступницей. В Нижневартовске святыня бывала и раньше — например, в 2024 году она оставалась здесь около двух недель.

По словам православных вартовчан, Блаженная Матрона помогает людям в самых разных житейских ситуациях, слышит даже небольшие на первый взгляд просьбы и не оставляет тех, кто обращается с верой. Многие прихожане приходят к настоятелю и делятся историями о чудесах, которые случились после искренних молитв.

О чем принято молиться Блаженной Матроне Московской: родившаяся незрячей в тульском селе Себино святая еще при жизни прославилась даром прозорливости и исцеления. Верующие просят ее о здоровье и исцелении телесных и душевных недугов, о мире и согласии в семье, о помощи в замужестве или материнстве, а также о поддержке в сложных жизненных обстоятельствах и повседневных заботах.