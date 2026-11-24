В Москве и Подмосковье после долгой и теплой осени начинается зима — на территории региона устанавливается устойчивая минусовая температура. О приближающемся похолодании интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ночь на среду температура воздуха в столичном регионе опустится до -4 градусов, пройдет сильный снег. Осадки продолжатся днем 25 ноября, синоптик также предупредил о возможной метели. На территории Подмосковья ожидаются гололедица, снежные заносы, ветер северный с порывами до 15 м/с.

«Небольшой, местами умеренный снег сохранится ночью в четверг. Температура в Москве составит -5…-3 градуса, в Московской области -6…-3. Днем в столице ожидается -3…-1, по области -4…-1. Ветер северо-западный 6-11 м/с», — сообщил Ильин.

В пятницу и субботу в регионе выпадет слабый снег. Температура ночью составит -7…-2 градуса, днем -6…-1 градус. Ветер северо-западный 2-7 м/с, заключил синоптик.