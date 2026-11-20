Граждане России считают бедностью ежемесячный доход ниже ₽49 тыс. , а богатством — заработок от ₽950 тыс. , об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob , проведенное с 2 по 13 ноября 2026 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей 388 населенных пунктов. Для ощущения финансового благополучия и счастья опрошенным требуется в среднем ₽273 тыс. в месяц.

За прошедший год финансовые оценки заметно изменились: в 2025 году порог бедности определяли на уровне ₽48 тыс., богатства — ₽930 тыс., а доход для счастья — в ₽257 тыс. в месяц (рост последнего показателя составил 6%).

Влияние пола, возраста, уровня зарплат и региональные данные

Результаты опроса демонстрируют заметные различия в зависимости от социально-демографических факторов и текущих доходов респондентов:

По полу: мужчины называют более высокие суммы, чем женщины — ₽52 тыс. против ₽46 тыс. для границы бедности, ₽309 тыс. против ₽240 тыс. для счастья и ₽990 тыс. против ₽880 тыс. для статуса богатого человека.

По возрасту: участники младше 35 лет считают бедностью доход ниже ₽43 тыс. , а богатством — от ₽690 тыс. ; в группе 35–44 лет эти ориентиры составляют ₽50 тыс. и ₽950 тыс. , а средиопрошенных старше 45 лет — ₽52 тыс. и ₽1,1 млн.

По собственному доходу: получающие менее ₽100 тыс. считают достаточными для счастья ₽223 тыс. в месяц, тогда как респонденты с заработком от ₽150 тыс. называют ₽337 тыс..

Для сопоставления приводятся данные Росстата за октябрь: средняя зарплата на Чукотке составила ₽243,67 тыс., в Магаданской области — ₽210,366 тыс., а в Москве — ₽193,127 тыс.