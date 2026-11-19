Перед обращением за новым кредитом россиянам стоит оценить свои действующие долги и по возможности уменьшить ежемесячные платежи. Если на погашение обязательств уходит больше половины дохода, вероятность отказа банка возрастает. Об этом сообщает агентство « Прайм » со ссылкой на руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Инну Солдатенкову.

Специалист объяснила, что банки оценивают показатель долговой нагрузки (ПДН), который отражает соотношение ежемесячных платежей по кредитам и займам к доходу клиента. Например, при зарплате ₽100 тыс., действующих платежах ₽20 тыс. и новом кредите с выплатой ₽25 тыс. показатель составит 45%. Если же прежние обязательства требуют ₽30 тыс. ежемесячно, нагрузка после получения займа достигнет уже 55%.

По словам Солдатенковой, превышение отметки в 50% сигнализирует кредитору о повышенном риске. Даже при хорошей кредитной истории и своевременном погашении предыдущих займов банк может отказать в выдаче денег или предложить меньшую сумму. Поэтому перед подачей заявки важно проверить не только размер дохода, но и все действующие обязательства.

Для начала эксперт рекомендует запросить кредитную историю и убедиться, что в ней правильно отражены сведения о задолженностях. По возможности стоит досрочно погасить небольшие кредиты, закрыть неиспользуемые кредитные карты или сократить установленные по ним лимиты. Это поможет уменьшить учитываемую банком долговую нагрузку.

Если у человека одновременно несколько кредитов, можно рассмотреть рефинансирование. Однако Солдатенкова советует предварительно сравнить общую переплату, поскольку снижение ежемесячного платежа не всегда означает уменьшение расходов на обслуживание долга. При необходимости также можно запросить меньшую сумму нового кредита.

Еще один вариант — увеличение срока погашения, благодаря которому ежемесячный платеж становится ниже. При этом общая сумма процентов может вырасти, поэтому такое решение требует отдельного расчета. Эксперт подчеркнула, что снижение долговой нагрузки повышает шансы на одобрение заявки, но не гарантирует положительного решения банка.