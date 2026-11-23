Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг высказал недовольство противоречиями в системе допуска российских атлетов к международным турнирам, об этом сообщает норвежское издание VG . Бывший спортсмен считает проблемой ситуацию, когда решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда ( FIS ) расходятся с визовыми и въездными ограничениями отдельных государств.

Нортуг указал, что даже при наличии одобрения от профильной федерации выступление россиян на соревнованиях остается зависимым от позиции национальных правительств. По его словам, в процесс принятия решений оказывается вовлечено слишком много различных инстанций, что порождает несогласованность при формировании состава участников этапов Кубка мира.

Контекст ограничений и история возвращения российских лыжников

Ситуация обострилась после того, как 16 ноября правительство Норвегии ввело ограничения на въезд российских спортсменов. На фоне подобных государственных запретов российские фигуристы ранее не сумели выступить на этапе Гран-при в Хельсинки, при том что решение FIS о допуске россиян в нейтральном статусе былообъявлено еще 2 сентября 2026 года.

Российские лыжники оставались отстраненными от международных стартов с 2022 года: