Впервые ее увидели на похоронах: когда гроб опустили в могилу, к захоронению подошла молодая женщина с младенцем на руках. Очевидцы описывают ее как красивую женщину около тридцати пяти лет, сдержанную и явно не желающую публичности.

В первый раз Анна ничего не объяснила: на прямой вопрос корреспондентов она лишь покачала головой, крепче прижала ребенка и поспешила уйти. Позже выяснилось, что ее зовут Анна, а мальчика — Федор. Вскоре после похорон на могиле обнаружили свежий венок с надписью «От Анны и Феденьки». Поклонники и журналисты связали эти события воедино, а в Сети малыша уже окрестили «тайным сыном звезды».

При этом сам Сергей Соседов не раз говорил в интервью, что искренне сожалеет о том, что так и не стал отцом: он рассказывал о нескольких романах в молодости, которые не закончились браком, и признавался, что ему неважно, кто родится — девочка или мальчик. Таким образом, речь идет о череде совпадений и домыслов вокруг личности Анны: официальных подтверждений ее связи с критиком в публикации не приводится, а выводы строятся на появлении женщины с ребенком и надписи на венке.