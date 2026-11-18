Снежная зима попыталась заявить о своих правах в столичном регионе еще в среду, 18 ноября, накрыв Москву плотным фронтом осадков. Однако, вопреки пугающим прогнозам о десяти сантиметрах сугробов в отдельных районах области, реальность оказалась куда прозаичнее. Как объяснил « Вечерней Москве » синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, к концу дня столица отделается лишь легким пушистым слоем в два-четыре сантиметра. Впрочем, расслабляться водителям и пешеходам не стоит: по словам специалиста, снег будет идти весь день, ослабевая лишь в обед и вновь набирая силу к вечерним пробкам.

По его словам, главная интрига этой недели заключается в том, что настоящая русская зима окажется лишь коротким эпизодом. Уже в четверг, 19 ноября, погодные настройки резко переключатся с минуса на плюс. Снег сменится промозглым дождем, а термометры в мегаполисе покажут от 3 до 6 градусов тепла. Для городских магистралей это означает автоматическую самоочистку — вся влага смоет остатки белого покрова с асфальта и тротуаров. Искать следы снегопада придется лишь в парковых зонах: на газонах и в подлесках он может пролежать два-три дня, но к концу воскресенья, 22 ноября, от него гарантированно не останется и следа.

Однако синоптик предупреждает: это затишье перед настоящими заморозками. Уже во вторник, 24 ноября, в регион вернется минус, и выпавший снег сформирует тот самый устойчивый зимний панцирь, который уже не сдаст позиций до самой весны. Пока же москвичам предстоит пережить несколько дней метеорологических качелей. Погоду в регионе полностью подчинил себе атлантический циклон. Как предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в ближайшие сутки столицу ждет ветреная и сырая погода. Перепады температур неизбежно спровоцируют гололедицу, поэтому обувь на скользкой подошве лучше оставить дома, а автомобилистам стоит быть готовыми к резкому ухудшению сцепления на дорогах.

Ранее синоптики рассказали, какую зиму ждать жителям Подмосковья.