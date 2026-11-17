Народный артист России Олег Газманов , недавно отметивший 75-летний юбилей, стал гостем программы Судьба человека на телеканале Россия. В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым певец подвел итоги своей 57-летней музыкальной карьеры и откровенно рассказал о личной жизни. Несмотря на творческое долголетие и амбициозные планы прожить до 150 лет, чтобы успеть исполнить все написанные композиции, главным в своей судьбе музыкант называет семью. Об этом пишет StarHit.

С супругой Мариной Муравьевой-Газмановой артист счастлив в браке уже 23 года. По словам певца, сейчас они переживают один из лучших периодов, поскольку дети выросли, а сами супруги за долгие годы притерлись друг к другу и чувствуют себя единым целым. При этом Газманов признался, что ощущает себя должником перед близкими. Из-за бесконечных разъездов и плотного концертного графика он пропустил многие важные моменты взросления старшего сына Родиона, пасынка Филиппа и младшей дочери Марианны. Певец старался полностью обеспечить родных материально, однако им не хватало его личного присутствия рядом.

Знакомство с зятем и свадьба младшей дочери

Летом текущего года в семье артиста произошло радостное событие — его 22-летняя дочь Марианна вышла замуж. В эфире телепередачи Газманов с юмором вспомнил первую встречу с избранником наследницы по имени Максим. Чтобы произвести впечатление на молодого человека, певец снял со стены одну из своих коллекционных шашек, молча продемонстрировал ее жениху и ушел.

Впрочем, выбором дочери музыкант остался полностью доволен, охарактеризовав зятя как достойного парня. На самом свадебном торжестве Олег Газманов не стал произносить длинных пафосных тостов, ограничившись коротким и жизнерадостным напутствием для дочери перед началом ее новой семейной жизни.