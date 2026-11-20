В Югре бухгалтер получила пять лет колонии за хищение бюджетных денег на поддержке временной занятости — об этом сообщили в региональном судебном департаменте, пишет ugra-news.ru .

По устной договоренности с директором предприятия женщина вела финансовую отчетность, представляла компанию и имела доступ к ее счетам, причем руководитель о готовящемся обмане даже не подозревал. Действуя от имени фирмы, она отправляла в Советский центр занятости подложные сведения о временном трудоустройстве граждан и выплаченных зарплатах. На этом основании ведомство переводило субсидии, предназначенные для частичной компенсации расходов на оплату труда и страховых взносов, но средства уходили не по назначению.

Афера длилась год и десять месяцев, а ущерб бюджету округа составил ₽1 373 577,43. На итоговом заседании 18 ноября суд учел тяжесть преступления, рецидив и то, что фигурантка не возместила ни рубля. За хищение ей назначили 3,5 года, а с учетом предыдущего приговора от 15 октября 2025 года — это уже четвертый обвинительный приговор в биографии женщины — итоговый срок составил пять лет колонии общего режима.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск департамента труда и занятости Югры о взыскании ущерба, а технику, с помощью которой готовили фальшивые документы — ноутбук Lenovo, системный блок и смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G — обратил в доход государства. Похожий эпизод с недостоверными данными при получении выплат от центра занятости ранее затронул и 60-летнюю руководительницу НКО и ООО.