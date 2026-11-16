Уснувшего в подъезде мужчину «отправили» из Балашихи на Мальдивы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Житель Балашихи заснул в подъезде на Косинском шоссе, а проснулся «на Мальдивах» — правда, только на снимках, которые создали нейросети. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на канал МАХ «Новое Павлино Балашиха».

Сон мужчины оказался настолько крепким, что утром он не смог вспомнить ничего, кроме лавочки у почтовых ящиков. А вот подписчики канала, увидев фото уснувшего земляка, развернулись: с помощью ИИ они собрали целую галерею «ночных похождений» — с дискотекой, детской площадкой, работой Дедом Морозом и финалом на люксовом курорте.

Сам герой узнал о своих «приключениях» только из публикации в соцсетях. История напомнила сюжет комедии «Мальчишник в Вегасе», вот только в реальности мужчина всю ночь провел в подъезде и ни в каких авантюрах не участвовал.

Пользователи оценили задумку по достоинству. В комментариях шутят: «Картина Репина „Упали“. Офигенно смонтировали! Я валяюсь с меду».

Впрочем, многие предостерегают: в преддверии длинных новогодних праздников на его месте может оказаться каждый. Чтобы не стать звездой соцсетей без своего ведома, лучше не злоупотреблять алкоголем и спать исключительно дома.

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Балашиха

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