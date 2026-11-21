Жительница Котельнича Антонина Гурина стала обладательницей престижной медали имени профессора Майорова «50 мужественных лет с сахарным диабетом». Награду ей вручили в Москве на конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с диабетом, сообщило Правительство Кировской области⁠.

Эта медаль присуждается людям, которые живут с диабетом первого типа более полувека, и символизирует признание их стойкости и усилий по сохранению здоровья. Диагноз Антонине Никитичне поставили в 23 года, когда на ее попечении уже была двухлетняя дочь. Несмотря на сложную ситуацию, женщина смогла перестроить свой быт, взять под контроль уровень глюкозы и посвятить следующие десятилетия заботе о здоровье.

Сейчас героине 78 лет, а общий стаж жизни с заболеванием составляет уже 55 лет. Антонина Гурина продолжает вести активный образ жизни: она регулярно гуляет, катается на лыжах и выступает в составе народного коллектива, демонстрируя пример жизнелюбия и силы духа.