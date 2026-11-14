«Для Меркурия лучше взять бинокль». Утром 14 ноября можно будет увидеть малый парад планет

Перед рассветом 14 ноября Меркурий, Венера, Марс и Юпитер окажутся в одном секторе неба. Три планеты будут различимы без оптики, а для наблюдения Меркурия может понадобиться бинокль, сообщил ТАСС эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

По его словам, термин «парад планет» не является официальным — так описывают ситуацию, когда три и более крупных объекта Солнечной системы сближаются в узкой области неба из-за особенностей своих траекторий. Выравнивание четырех объектов называют малым парадом, пяти и более — большим, а построение всех планет в линию — полным.

«Смотреть нужно на восточную часть неба перед рассветом. Сначала стоит найти самую яркую точку — это Венера. Ее будет видно довольно высоко над горизонтом, и мерцания у нее не будет, в отличие от звезд», — пояснил эксперт.

Меркурий и Венера расположатся в созвездии Девы, Марс и Юпитер — во Льве. Оптимальное время наблюдений — примерно с 5:25 по московскому времени. Меркурий будет находиться низко над горизонтом, и его легко спутать со звездой.

Бурмистров предупредил, что при использовании бинокля или телескопа нельзя направлять оптику в сторону Солнца: даже несколько секунд через увеличительный прибор могут привести к необратимому повреждению зрения.

Ранее сообщалось о том, что загадочный объект приблизится к Земле в 2028 году.