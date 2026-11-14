«Для Меркурия лучше взять бинокль». Утром 14 ноября можно будет увидеть малый парад планет

Астроном Бурмистров: 14 ноября перед рассветом пройдет малый парад планет

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Перед рассветом 14 ноября Меркурий, Венера, Марс и Юпитер окажутся в одном секторе неба. Три планеты будут различимы без оптики, а для наблюдения Меркурия может понадобиться бинокль, сообщил ТАСС эксперт Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

По его словам, термин «парад планет» не является официальным — так описывают ситуацию, когда три и более крупных объекта Солнечной системы сближаются в узкой области неба из-за особенностей своих траекторий. Выравнивание четырех объектов называют малым парадом, пяти и более — большим, а построение всех планет в линию — полным.

«Смотреть нужно на восточную часть неба перед рассветом. Сначала стоит найти самую яркую точку — это Венера. Ее будет видно довольно высоко над горизонтом, и мерцания у нее не будет, в отличие от звезд», — пояснил эксперт.

Меркурий и Венера расположатся в созвездии Девы, Марс и Юпитер — во Льве. Оптимальное время наблюдений — примерно с 5:25 по московскому времени. Меркурий будет находиться низко над горизонтом, и его легко спутать со звездой.

Бурмистров предупредил, что при использовании бинокля или телескопа нельзя направлять оптику в сторону Солнца: даже несколько секунд через увеличительный прибор могут привести к необратимому повреждению зрения.

Ранее сообщалось о том, что загадочный объект приблизится к Земле в 2028 году.

Читайте также

Mustang за ₽15 млн и французская «богиня»: какие раритеты продают в Москве

Mustang за ₽15 млн и французская «богиня»: какие раритеты продают в Москве

Семья с одним ребенком может получить до ₽1,9 млн господдержки: из чего складывается сумма

Семья с одним ребенком может получить до ₽1,9 млн господдержки: из чего складывается сумма

Мостовой кризис: Пробки в Киеве выросли из-за повреждения Северного моста

Автомобильный регламент: За электрохромные стекла на авто грозит штраф ГАИ

Нет работы и денег на жизнь: можно ли заставить родителей содержать взрослого ребенка

Нет работы и денег на жизнь: можно ли заставить родителей содержать взрослого ребенка

Оптимизация в ЕС: Schaeffler сэкономит 300 млн евро путем увольнений

Позиция Кравченко: глава Новороссийска потребовал дать тепло в каждый дом

Ценник шестиместника: 3-рядный вариант Deepal S09 обойдется в ₽6,74 млн

Блогер Моисеев раскрыл, от каких русских продуктов иностранцы приходят в восторг

Блогер Моисеев раскрыл, от каких русских продуктов иностранцы приходят в восторг

Гуманитарный репортаж: как население Алешек восстанавливает быт после эвакуации

Любители тихой охоты под Истрой собирают необычные ноябрьские грибы

Любители тихой охоты под Истрой собирают необычные ноябрьские грибы

Голубой алмаз из Якутии стоимостью в миллионы долларов готовят к огранке

Голубой алмаз из Якутии стоимостью в миллионы долларов готовят к огранке