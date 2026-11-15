В Казани с остановившегося колеса обозрения спасли 18 человек, включая шестерых детей

В Казани вечером 14 ноября произошла остановка колеса обозрения, в кабинках которого находились посетители, в том числе дети. Спасателям удалось эвакуировать с высоты 18 человек, шестеро из которых оказались несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России по Республике Татарстан. По информации ведомства, сообщение о неисправности аттракциона поступило в экстренные службы в субботу вечером. Происшествие случилось на улице Фатыха Амирхана, где остановилось приводное колесо аттракциона.

После получения сообщения к месту происшествия прибыли пожарные и спасательные подразделения. Для эвакуации посетителей специалисты использовали пожарную автолестницу, которую устанавливали непосредственно к кабинкам остановившегося колеса обозрения. Таким способом удалось безопасно спустить на землю 17 человек. Еще одного посетителя эвакуировали с применением специального спускового канатного устройства, которое использовали сотрудники дежурной смены поисково-спасательной службы.

В региональном управлении МЧС уточнили, что среди спасенных находились шесть детей. Всего к моменту публикации официального сообщения с аттракциона эвакуировали 18 человек. При этом спасательные работы продолжались, поэтому окончательное число людей, которым потребовалась помощь, на тот момент оставалось неизвестным. Сведений о пострадавших или необходимости госпитализации в опубликованной информации не приводилось.

Причины остановки колеса обозрения пока не установлены. В сообщении МЧС говорится о прекращении работы приводного колеса, однако конкретная техническая неисправность не называется. Также неизвестно, сколько времени посетители провели в остановившихся кабинках до начала эвакуации. Эти обстоятельства могут быть установлены после завершения спасательных мероприятий и проверки состояния аттракциона.

Эвакуация людей с большой высоты требует использования специального оборудования и соблюдения мер безопасности. В зависимости от расположения кабинок спасатели могут применять автолестницы, подъемные механизмы и канатные устройства. В Казани были задействованы два способа эвакуации, что позволило снять посетителей с остановившегося аттракциона. Дальнейшая информация о причинах происшествия и результатах спасательной операции ожидается от экстренных служб Татарстана.