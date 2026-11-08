Египетский авиаколлапс: Пассажиры рейса из Шарма добирались до Москвы на поезде

Чартерная программа на курорты Красного моря переросла в масштабный сбой для российских путешественников. Борт египетской авиакомпании Air Cairo, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в столичный аэропорт Шереметьево, был перенаправлен в Самару из-за временных ограничений на прием воздушных судов в Москве. После 7 часов ожидания в салоне лайнера пассажиров высадили в терминале аэропорта Курумоч. Представители египетского перевозчика заявили о невозможности продолжения полета до столицы: согласно международному законодательству, иностранным авиакомпаниям запрещен каботаж — коммерческая перевозка пассажиров между внутренними пунктами чужого государства. Авиалайнер был обязан сразу вернуться в Египет. Об этом сообщает портал « Турпром ».

Брошенные туристы, 60-часовой затор в Шереметьево и веерный кризис

Перевозчик и туроператоры не организовали трансфер или резервные борты российских авиалиний. Пассажиры с детьми были вынуждены самостоятельно покупать билеты и добираться до Москвы на поездах 22 часа. Самарский инцидент спровоцировал каскадный кризис: встречный рейс Air Cairo из Москвы в Хургаду застрял в Шереметьево более чем на 60 часов из-за отсутствия резервных экипажей в РФ. Вся полетная программа направления переживает системный паралич: авиакомпания Red Sea Airlines аннулировала ночные вылеты, а Nesma Airlines допустила задержки от 2 до 4 часов на фоне вынужденных дозаправок в Грузии.

Юристы подчеркивают, что при покупке пакетных туров всю ответственность за доставку пассажиров и убытки по закону «Об основах туристской деятельности в РФ» несет отечественный туроператор, которому необходимо направить претензию в течение 20 дней.