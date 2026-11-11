Дорогой ремонт: расходы на б/у авто сравнялись с покупкой новых

Российские автовладельцы начали отказываться от покупки подержанных автомобилей иностранного производства, включая машины, ввезенные по параллельному импорту. Как отметил автоэксперт Егор Васильев, ключевыми факторами снижения интереса стали резкое удорожание оригинальных запчастей, высокий ценник на ремонт сложных узлов и полное отсутствие гарантийной поддержки от производителей. В отдельных случаях суммарные затраты на восстановление и обслуживание б/у иномарки за первый год владения оказываются сопоставимы со стоимостью нового автомобиля, пояснил изданию Pravda.Ru автоэксперт и специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.