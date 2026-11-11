Дорогой ремонт: расходы на б/у авто сравнялись с покупкой новых
Pravda.ru: падение спроса на подержанные иномарки связали с расходами
Российские автовладельцы начали отказываться от покупки подержанных автомобилей иностранного производства, включая машины, ввезенные по параллельному импорту. Как отметил автоэксперт Егор Васильев, ключевыми факторами снижения интереса стали резкое удорожание оригинальных запчастей, высокий ценник на ремонт сложных узлов и полное отсутствие гарантийной поддержки от производителей. В отдельных случаях суммарные затраты на восстановление и обслуживание б/у иномарки за первый год владения оказываются сопоставимы со стоимостью нового автомобиля, пояснил изданию Pravda.Ru автоэксперт и специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.
Смена приоритетов и альтернативы для покупателей
На фоне рисков обслуживания вторичного автопарка покупатели все чаще выбирают официальные каналы продаж, гарантирующие сервисное обслуживание. Дополнительно меняется и сам вектор потребительского спроса: для массового автомобилиста ключевую роль начали играть не динамические характеристики, а дизайн, современные мультимедийные опции и прозрачность владения. На этом фоне позиции укрепляют отечественные автомобили Lada и официальные китайские бренды с локализованной сборкой (по цене от 2,5 млн рублей).