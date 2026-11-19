В столице Сербии 20-летний гражданин России получил тяжелые травмы головы после конфликта с другим молодым человеком. Пострадавшего доставили в больницу с переломом основания черепа и кровоизлиянием в мозг. Об этом 18 ноября сообщает « Лента.ру » со ссылкой на телеграм-канал Shot.

По предварительным данным, происшествие случилось на территории комплекса Sportsko selo в Белграде. Россиянин проводил время в компании 22-летнего молодого человека, вместе с которым употреблял алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая быстро переросла в физическое столкновение.

Во время драки 20-летний мужчина получил несколько ударов по голове. Полученные повреждения оказались настолько серьезными, что ему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали перелом основания черепа и внутричерепное кровоизлияние, однако подробности о текущем состоянии пациента не приводятся.

После произошедшего правоохранительные органы установили личность второго участника конфликта. Молодого человека задержали, ему предъявили обвинение в причинении тяжких телесных повреждений. Информация о его гражданстве, обстоятельствах задержания и избранной мере пресечения пока не уточняется.

Причина ссоры между мужчинами также остается неизвестной. Не сообщается, были ли участники конфликта знакомы до встречи и что именно послужило поводом для драки. Официальных комментариев российских дипломатических представителей по поводу происшествия в опубликованных материалах нет.