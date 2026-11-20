Бывшая супруга шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль Мактума Зейнаб Джавадли обвинила сотрудников госбезопасности Объединенных Арабских Эмиратов в избиении, пытках и изъятии трех дочерей в возрасте десяти, восьми и семи лет во время июньского рейда, об этом сообщает РИА Новости . В видеообращении к Совету ООН по правам человека женщина рассказала, что вооруженные люди в масках ворвались в ее дом, избили ее, ввели наркотики и увезли девочек.

Британские адвокаты Джавадли направили в ООН обращение с просьбой выяснить, где находятся дети, и проверить их состояние. Защита также утверждает, что после задержания в июне 2026 года женщину шесть суток удерживали без доступа к адвокату, проводили допросы с завязанными глазами и принудили записать признание под давлением.

Текущий статус и встречное обвинение

В настоящее время Зейнаб Джавадли проживает в Дубае. Ей самой предстоит предстать перед судом по обвинению в похищении собственных детей.