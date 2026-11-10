Чудо-хирургия: врачи спасли руку мальчику с губительным переломом

Когалымские травматологи провели ювелирную операцию девятилетнему мальчику, получившему сложный перелом предплечья возле собственного дома. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на заявление директора департамента здравоохранения Югры Роман Пасков.

Несчастный случай произошел из-за банального гололеда: ребенок поскользнулся у подъезда и заработал закрытый перелом обеих костей предплечья.

Чтобы поставить кости на место без лишних травм, медики Когалымской городской больницы применили современный метод закрытого малоинвазивного остеосинтеза. Через микроразрез хирурги зафиксировали отломки специальными металлическими конструкциями. Такой подход позволил обойтись без массивного гипса, сберечь окружающие ткани и значительно ускорить процесс заживления.

Как отметил Роман Пасков, передовые технологии остеосинтеза незаменимы в педиатрической практике, так как они гарантируют идеальное срастание костей и сокращают период реабилитации. Сейчас маленький пациент чувствует себя отлично, а его восстановление идет строго по плану.