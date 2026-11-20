Издание Autonews.ru проанализировало автопарк главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла в преддверии его дня рождения, который отмечается 20 ноября. Выяснилось, что предстоятель использует транспортные средства как премиальных западных брендов, так и отечественного и китайского автопрома.

В частности, Патриарха неоднократно видели за рулем бронированного лимузина Mercedes-Benz S-Class Pullman поколения W221 (выпуска 2005–2009 годов). Эта модель отличается значительно удлиненным кузовом и оснащалась двигателями объемом 5,0 или 5,8 литра. Также в распоряжении главы РПЦ находился американский внедорожник Cadillac Escalade третьего поколения с 6,2-литровым мотором мощностью 409 л. с., который применялся во время официальных визитов.

Особое место в гараже занимает советский ретромобиль ГАЗ-13 «Чайка» 1960-х годов, сохранившийся в отличном состоянии. В свое время эта машина считалась одной из самых технологичных в СССР благодаря 5,5-литровому двигателю и автоматической трансмиссии. Кроме того, летом 2025 года Патриарх Кирилл протестировал бронированную версию китайского внедорожника Tank 300. Уникальный экземпляр был специально подготовлен российской компанией, так как в самом Китае такой модификации не существует.