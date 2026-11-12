Исследование Anthropic показало, что ИИ закрывает 75% задач программистов

Внедрение генеративного искусственного интеллекта кардинально трансформирует рынок информационных технологий, однако не приводит к полному исчезновению профессии программиста. Руководитель группы разработки ИИ Александр Перевалов обратил внимание на представленную компанией Anthropic в марте 2026 года метрику observed exposure, согласно которой нейросети уже способны закрывать до 75% типовых задач разработчиков. В общей категории компьютерных и математических специальностей теоретический потенциал ускорения достигает 94%, хотя на практике пока автоматизирована лишь треть процессов. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году уровень безработицы среди работников интеллектуального труда в США может составить 2,9% при консервативном сценарии, 4,5% — при базовом и до 17,9% — при экстремальном варианте развития событий, об этом сообщает деловое издание РБК .

Трансформация роли инженера и переход к агентским системам

По мнению эксперта, базовое владение стандартным стеком технологий стремительно теряет статус конкурентного преимущества, поскольку рутинные операции с четкими входными данными и проверяемым результатом проще передавать автономным цифровым сотрудникам. Для полной замены живого специалиста бизнесу необходимо автоматизировать весь комплекс его должностных обязанностей. По мере усложнения алгоритмов фокус работы программистов сместится с непосредственного написания программного кода на проектирование, оркестрацию и верификацию сложных агентских систем, способных самостоятельно генерировать и тестировать софт.

Ключевые компетенции и узкие ниши будущего

Главными факторами ценности ИТ-специалиста для работодателей станут развитое критическое мышление, умение доводить проекты до финального бизнес-результата и способность находить первопричины нетривиальных системных сбоев за пределами стандартных инструкций. Надежной стратегией сохранения востребованности на рынке труда Перевалов называет углубление в узкие технические ниши — в частности, системную инженерию искусственного интеллекта, включающую оптимизацию инференса больших языковых моделей (LLM) и их целевое дообучение под задачи бизнеса.