Малина не спасет: врач из Химок развенчала главный миф «простудного» чая

Чай с малиной традиционно считается домашним средством от простуды, однако выраженным жаропонижающим действием он не обладает. Об этом REGIONS рассказала заведующая Центром общественного здоровья и профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

По словам специалиста, малина действительно содержит салицилаты — вещества с противовоспалительными свойствами. Однако их концентрация в ягодах слишком мала и непостоянна, чтобы обеспечить эффект, сопоставимый с лекарствами. Чиркова подчеркнула, что чай с малиной, которым в стране традиционно пытаются сбивать температуру, панацеей не является: количество салицилатов непредсказуемо и недостаточно для выраженного действия.

Врач отметила, что польза такого напитка заключается прежде всего в восполнении жидкости, которую организм теряет во время болезни. Кроме того, привычный с детства чай создает ощущение тепла и заботы, а вера в его целебные свойства может давать дополнительный психологический эффект.

Распространенное мнение о том, что малина заставляет человека усиленно потеть, тоже имеет объяснение. Прежде всего потоотделение усиливается из-за употребления теплой жидкости и естественных процессов терморегуляции. Сама лихорадка также может сопровождаться потливостью. Салицилаты, содержащиеся в ягодах, играют в этом лишь незначительную роль.

Чиркова назвала чай с малиной полезным, вкусным, но вспомогательным средством. Наиболее уместно оно, если температура тела умеренная — 37–38°C. Такую температуру не надо снижать, она помогает организму бороться с инфекцией. А при подъеме до 38,5°C и выше самолечением лучше не заниматься: необходимо обратиться к врачу, который определит причину лихорадки и назначит лекарства.

Отдельное внимание специалист советует уделять температуре самого напитка. Чай должен быть теплым, примерно 40–50°C. Слишком горячая жидкость может дополнительно разогревать организм и усиливать дискомфорт.