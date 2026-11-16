МВД предупредило о новой схеме мошенничества с домовыми чатами

Мошенники начали использовать домовые чаты в мессенджерах для получения доступа к учетным записям россиян на портале «Госуслуги». Злоумышленники представляются администраторами соседских сообществ и под предлогом удаления номера телефона просят сообщить код из СМС. О новой схеме 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел России.

Обман начинается с личного сообщения в мессенджере. Неизвестный человек утверждает, что занимается администрированием домового чата, и сообщает о необходимости исключить номер получателя из списка участников. Для выполнения этой процедуры он предлагает назвать цифровую комбинацию, которая якобы должна прийти на телефон.

На самом деле запрашиваемый код не имеет отношения к работе домового чата. По данным МВД, мошенники пытаются получить одноразовый код, предназначенный для входа в учетную запись на «Госуслугах». Если человек передаст эти цифры постороннему, злоумышленники могут воспользоваться ими для попытки доступа к его личному кабинету.

Особенность схемы заключается в использовании привычной для жильцов формы общения. Домовые чаты часто применяются для обсуждения коммунальных вопросов, объявлений управляющей компании и взаимодействия с соседями. Поэтому сообщение от человека, называющего себя администратором, может не сразу вызвать подозрения.

В МВД подчеркнули, что сообщать неизвестным коды из СМС нельзя независимо от того, кем они представляются. Для выхода из обычного чата не требуется передавать посторонним данные для авторизации в государственных сервисах. Если возникли сомнения в подлинности сообщения, следует самостоятельно связаться с настоящим администратором сообщества.

Если код уже передан, необходимо как можно быстрее проверить доступ к учетной записи и сменить пароль через официальный сервис. Также следует проверить контактные данные и активные сеансы входа. Главное правило безопасности остается неизменным: одноразовые коды подтверждения предназначены только для самого владельца аккаунта.