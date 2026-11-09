Спутники Terra и Sentinel-3 зафиксировали сдвиг отражения света в океане

Ученые зафиксировали необычные изменения спектральных характеристик морской поверхности в северной части Тихого океана. Исследование, опубликованное в научном журнале Communications Earth & Environment, опирается на 20-летний архив данных дистанционного зондирования со спутников Terra и Sentinel-3. Анализ показал, что отдельные акватории стали существенно сильнее отражать свет в синей и зеленой областях спектра. Основная концентрация аномальных зон пришлась на район Большого тихоокеанского мусорного пятна. Специалисты установили, что микроскопические синтетические фрагменты, взвешенные в толще воды, рассеивают солнечное излучение и меняют ее оптические свойства.

Математическое моделирование и экологические перспективы

Для проверки гипотезы исследователи провели расчеты оптического взаимодействия света с синтетическими частицами. Моделирование показало, что концентрация микропластика от 5 миллиграммов на кубический метр создает устойчивый спектральный сдвиг, превышающий уровень погрешности спутниковых приборов. Сравнение с природными факторами — фитопланктоном и растворенным органическим веществом — подтвердило уникальный характер пластикового рассеивания. Авторы подчеркивают, что речь идет не о видимом глазу изменении цвета океана, а о локальных отражательных аномалиях. Подтверждение этой методики позволит перейти от точечного отбора проб воды к глобальному спутниковому мониторингу загрязнения мирового океана.